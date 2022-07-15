LAÜ 1605 mezun daha verdi

Lefke Avrupa Üniversitesi’nin (LAÜ) 2021-2022 akademik yılı mezuniyet töreni yapıldı. Törende 1605 mezun diploma aldı.

Lefke 16 Ağustos Kurtuluş Stadyumu’nda yer alan tören, akademisyenlerin ve mezunların yerlerini almalarının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Törende daha sonra konuşmalara geçildi.

-Yükselen

Törende ilk söz alan LAÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen, LAÜ’nün 20 binin üzerindeki nitelikli mezunlarına yeni mezunlar eklemenin sevincini yaşadıklarını kaydederek, 2021-2022 akademik yılda 40 farklı ülkeden 1605 mezun verdiklerini söyledi.

Prof. Dr. Yükselen, KKTC’nin en köklü üniversitelerinden olan LAÜ’nün eğitimde kaliteden ödün vermediğini vurgulayarak, LAÜ’nün uygulanan gerçekçi ve doğru stratejilerle son yıllarda en fazla büyüyen ve tercih edilen üniversite olduğuna dikkati çekti.

-Ersoy

Mezunlar adına konuşan Ümran Ersoy ve yabancı uyruklu mezunlar adına konuşan Bai Ebrima Jallow da LAÜ’lü olmaktan gurur duyduklarını ifade ederek, kendilerine eğitim hayatları boyunca destek olan öğretmenlerine ve ailelerine teşekkür ettiler.

-Öztürk

LAÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Öztürk, Lefke bölgesinin böylesi güzel bir üniversiteye sahip olmasının ve böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmasının gurur verici olduğunu kaydederek, bu gururu yaşatan öğrencilere ve akademisyenlere teşekkür etti.

-Çavuşoğlu

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, üniversite eğitiminin KKTC için çok önemli bir alan olduğunun altını çizerek, öğrenci dostu ve öğrenci adası bir coğrafya yaratma adına çalıştıklarını söyledi.

Çavuşoğlu, 100 bin civarı ve 100 farklı ülkeden öğrenciler ve akademisyenlerle oluşturulan kültür buluşmasının önemine işaret ederek, öğrencilerin gittikleri her yere bu kültürü taşıyacaklarını ve eğitim alanındaki ambargoları delip dünya insanına hizmet edeceklerini belirtti.

-Töre

Meclis'ten verilen bilgiye göre, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de, mezunların gittikleri yerlerde hem uluslarına hem de tüm insanlığa hizmet etmesini dileyerek "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ambargolar altında olabilir. Ama sizlerin sayesinde bu ülke vardır, var olacaktır, ilerlemeye yükselmeye devam edecektir” dedi.

Lefke’nin ülkenin en kıymetli yerlerinden biri olduğuna değinen Töre, bu kıymetin her zaman bilinmesini istedi.

Töre gençlere şöyle seslendi:

“Sevgili gençler, sizler her biriniz birer bayraksınız. Gittiğiniz yerlerde bu bayrağı düşürmeyeceksiniz. Her yerde daima en önde olacaksınız. Halkınıza ve dünya insanlığına aydınlık yolu göstereceksiniz. Çağdaşlığı da göstereceksiniz, milli ve manevi değerlerimizi de… Asla geri adım atmayın.”

-Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise, mezuniyet töreni için Lefke’ye gelirken Güzelyurt- Lefke çift şerit ana yolundaki çalışmaları gördüğünü belirterek, Lefke’ye daha rahat bir ulaşımı sağlayacak bu duble yolu 20 Temmuz günü açmayı planladıklarını söyledi.

Tatar, bu yolun Lefke’ye çok şeyler kazandıracağını vurgulayarak, yolun bölgeye kazandırılmasında katkısı olan herkese teşekkür etti.

12 yıl önce Maliye Bakanlığı döneminde LAÜ’nün geleceği için önemli kararlar ürettiklerini anımsatan Tatar, o dönemde de Eğitim Bakanı olan Nazım Çavuşoğlu ile bu kararlara imza atmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Tatar, LAÜ’nün pandemiye ve tüm sıkıntılara rağmen başarı ile yoluna devam ettiğini belirterek, bu başarılara imza atan rektör ve ekibini tebrik etti.

Öğrencilerin LAÜ’de aldığı eğitimin yanısıra , 40 tan fazla ülkeden öğrencilerin bulunduğu bir ortamda kültürel zenginlikleri de paylaşma şansı bulduğunu vurgulayan Tatar, bir dünya üniversitesi olmak için yapılan çalışmaları tebrik etti.

Tatar, öğrencilere de seslenerek, hayatları boyunca kendilerini sürekli olarak geliştirip ülkelerine ve insanlığa hizmet etmek için çalışmalarını tavsiye etti.

Konuşmaların ardından onur konuklarının fakülte birincilerine diploma ve ödüllerinin takdimiyle devam eden tören, mezunların diplomalarını alıp kep atmasıyla tamamlandı.

Tören, veliler ve mezun öğrenciler onuruna düzenlenen kokteylle son buldu.

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15/07/2022 09:35