Lefke Başkan adayları oylarını kullandı

Lefke Belediye Başkanlığı için yarışan adaylar da oylarını kullandı.

HP Lefke Belediye Başkan Adayı Fehmi Çamlıköylü, Çamlıköy Muhtarlığındaki 4 numaralı sandıkta, UBP Lefke Belediye Başkan Adayı Timuçin Pirgalıoğlu Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi’ndeki 21 numaralı sandıkta ve CTP Lefke Belediye Başkan Adayı Aziz Kaya da Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi’ndeki 15 numaralı sandıkta oyunu kullandı…

Oylarını kullanmalarının ardından açıklama yapan adaylar sonuçların hayırlı olmasını diledi.

Adaylar, iyi bir seçim süreci geçirdiklerini de belirterek, halk için en doğru sonucun çıkmasını temenni etti.