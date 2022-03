Lefke Başkanı Doğruyol’dan,  Ertay’a tepki

Lefke Kulübü Başkanı Adnan Doğruyol, Lefke-Baf Ülkü Yurdu U15 maçında yaşananlar sonrası BÜY Başkanı Ahmet Ertay'ın açıklamalarına tepki göstererek basın bildirisi yayımladı. Açıklama şöyle,

"Lefke Kulübü olarak futbolda bu tür serzenişler olabileceği ve geçip gideceği düşüncesi ile İki büyük camiaya arasında da sıkıntı olmaması için sessiz kalalım dedik ama olmadı. Ahmet Ertay kendi sayfasından yüklendi, radyoya çıktı, basına verdi yetmedi kulüpler birliği sayfasından devam etti artık yeter.

Sen kimsin ki Lefke Kulübünü hedef alın da "19 Mart 2022 tarihinde Lefke 16 Ağustos Stadında, Lefke ve Baf Ülkü Yurdu U15 takımları arasında oynanan maçla ilgili ortalığı germeye çalışın. Yoksa yaptığın ve verdiğin sözden dolayı bir çocuğun futbol hayatını bitirme noktasına gelmenin verdiği suçluluktan o çocuğun ailesine hesap vermekten kurtulmak için mi bu yaygarayı yapan.

Lefke A takımının aynı gün Gönyeli ile deplasmanda oynadığı maç ve havanın çok soğuk olmasından dolayı Lefke seyircisi olarak sahada oynayan çocukların arkadaşı olan yaşları 13-16 arasında 20 çocuk, yine oynayan çocukların anne ve babaları olan yaklaşık 30 kişi, 2 Lefke kulüp yöneticisi vr 5 seyirci, BÜY tarafında da oğlu oynayan Cenk Berkalp hoca ve Başkan dahil 5-6 çocuk ailesi seyirci maçı seyretmekte idi.

Maç oynanırken ve herkes birlikte maçı seyrederken 20 çocuk içerisinden bir tanesi Cenk hocanın oğluna küfür etti ve o anda gelişen küçük gerginlikten dolayı Lefke yöneticileri her iki tarafı birbirinden ayırarak kendi bölgelerine gönderdi ve maç devam etti. Bu arada Ahmet Ertay’ın maç boyunca kendinin bu boş tribünlerde herkesi taciz edecek şekilde oyuna müdahaleleri hakeme bağırmaları da maç boyunca devam etti. Maç 0-0 devam ederken 90. dakikada Lefke tarafına yönelik Ahmet Ertay’ın bağırarak 15 yaşında çocuklara söverler diye polislere alın içeri diye bağırması ile oynayan çocukların annelerinden bir tanesi kim kime söver demesi üzerine hakaret etmesi ile yine küçük bir gerilme oldu, bu esnada Azmi hoca yanına giderek yürü git işine terbiyesiz adam diye söyleminin dışında bir eylemi de olmamıştır.

Sahada görevli polisler ortadadır yukarıda yazdığımız küçük gerginliklerin dışında herhangi bir olay varsa gerekli işlemi yapsınlar biz her türlü desteği vermeye hazırız.

Her iki takım da tertemiz ve kartsız güzel bir maç oynamıştır. BÜY camiası ile Lefke camiaları arasında çok eski dostluklar mevcuttur ve bunu ortadan kaldırmaya yönelik bu hareketler her iki camiaya da zarar vermektedir."

22/03/2022 16:44