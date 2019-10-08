Lefke Başladı, Yenicami Bitirdi: 2-2

Süper Lig'de dördüncü haftanın kapanış mücadelesinde Yenicami ile Lefke karşı karşıya geldi.

Lefkoşa Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Yenicami bu sonuçla ligdeki ilk puan kayıplarını yaşadı ve liderliği Türk Ocağı'na kaptırdı. Konuk Lefke karşılaşmada 2-0 öne geçmesine rağmen bu üstünlüğnü koruyamadı ve kalesinde gördüğü iki golle galibiyeti kaçıran taraf oldu. Lefke'nin golleri Yılmaz ve Okorie'den gelirken, Yenicami'nin gollerini Abaka ile Hasan Evren attı.

Yer: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: Fehim Dayı, Mehmet Ekşici, Olgun Canik

Yenicami: Ercan, Hüseyin, Farouk, Yasin (DK 77 Mahmut), Hasan Ulukök (DK 58 Mehmet Göktaş), Fırat, Hascan, Yannick, Abaka, Mehmet Altın (DK 69 Hasan Evren), Junior.

Lefke:Mehmet Özeralp, Aykut, Yakup (DK 84 Mehmet Volkan), Mustafa, Chidi, Adrin, Okorie, Semih, Yılmaz Şipal, Yılmaz Çetin (DK 78 Tuncay), Aziz (DK 70 Kaan).

Goller: 81' Abaka, 83' Hasan Evren (Yenicami), 6' Yılmaz Şipal, 55' Okorie (Lefke).

08/10/2019 11:38