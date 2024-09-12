Lefke Belediyesi, Çocuk Dostu Restoranlar Projesi’ne katıldı

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği (KTTB) projesi olan ve çocuk haklarının geliştirilmesini hedefleyen “Çocuk Dostu Restoranlar Projesi” kapsamında Lefke Belediyesi ile KTTB arasında protokol imzalandı.

Tabipler Birliği'nden verilen bilgiye göre, “Çocuk Dostu Restoran” kavramı son zamanlarda tanımlanırken, ailelerin çocuklarıyla rahat ve keyifli bir şekilde yemek yiyip vakit geçirebilecekleri restoranları tanımlıyor. Bu tarz restoranlarda çocuklar için özel aktiviteler, oyun alanları, yeme – içme menüleri ve güvenlik önlemleri sunuluyor.

Tabipler Birliği Yönetim Kurulu adına yazılı açıklama yapan İnsan Hakları ve İletişim Sorumlusu Dr. Erdem Beyoğlu, Ülkede bu tarz mekanların sayılarının az olduğunu, hatta restoranların sunmuş olduğu hizmetlerin bilinmezliğinin de aileleri zorladığını kaydetti.

Beyoğlu açıklamasında şunlara değindi:

“Böylelikle aileler dışarıya çıktıklarında belli yerler haricinde çocuk dostu başka bir yere gidememektedir. Bu noktadan hareketle Çocuk Dostu Restoran Projesi geliştirilmiştir. Proje ile amacımız ülkemizdeki büyük illerdeki belediyeler ile iş birliği yapılarak ülkemizde çocuk dostu restoran farkındalığının arttırılması, çocuk dostu restoranların ön plana çıkarılarak desteklenmesi ve gerek çocukların gerekse ailelerin ülke genelinde daha rahat, sağlıklı ve keyifli bir ortamda yemek yiyerek vakit geçirmelerini sağlamaktır.”

Protokol kapsamında Lefke Belediyesi sınırları içerisinde yer alan restoranların “Çocuk Dostu Restoran” kriteri kapsamında değerlendirilmesi ve yeterli kriterleri sağlayan restoranlara Çocuk Dostu Restoran Sertifikası verilmesi hedefleniyor.