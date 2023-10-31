Lefke Belediyesi Çocuk Orkestrası Türkiye Cumhuriyeti 100’üncü yıl kutlamalarına katıldı

Türkiye Cumhuriyeti 100’üncü yıl kutlamaları kapsamında Eskişehir Odunpazarı Belediyesi'nin düzenlediği kutlamalara kardeş belediye olarak Lefke Belediyesi Çocuk Orkestrası da katıldı.

Lefke Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Lefke Belediyesi Orkestrası’nın üyeleri, 19 kardeş belediyeye sahip Eskişehir Odunpazarı Belediyesinin davetlisi olarak Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katıldı. Program kapsamında bölge ziyaretleri de yaptı.