Lefke Belediyesi Meclis Üyeleri açıklandı

Lefke Belediyesi Meclis Üyeleri açıklandı. Lefke'de UBP ve CTP 5’er belediye meclis üyesi çıkardı.

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26/12/2022
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Lefke Belediyesi Meclis Üyeleri açıklandı

Lefke Belediyesi Meclis Üyeleri açıklandı. Lefke'de UBP ve CTP 5’er belediye meclis üyesi çıkardı.

Yüksek Seçim Kurulu’ndan yayımlanan sonuçlara göre, UBP yüzde 41.16, CTP yüzde 40.73, DP yüzde 8.04, TDP yüzde 5.68, YDP yüzde 4.39 oy oranı elde etti.

Kazanan isimler aldıkları oy sırasına göre şu şekilde:

“UBP Güral Ağın, UBP Cemaliye Sergil, UBP Hamit Doğaç, CTP Hüdaverdi Baykara, CTP Müge Öreç, CTP Hasan Ergel, CTP Meftüne Hocalı, CTP Nuran Gazi, UBP Hüseyin As, UBP Mehmet Görsel”

26/12/2022 11:39
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TAGS: Lefke Belediyesi
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