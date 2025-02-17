Lefke bölgesi sivil toplum örgütleri, Başbakan Üstel’i ziyaret etti

Lefke bölgesi sivil toplum örgütleri, Başbakan Ünal Üstel’i ziyaret ederek bölgenin acil sorunlarını dile getirdi.

Lefke Çevre ve Ekoloji Derneği 'nden yapılan açıklamaya göre, toplantıya, Lefke Çevre ve Ekoloji Derneği Başkanı Tamer Dayıoğlu, Bağlıköy Ekoloji ve Gönüllüler Derneği Başkanı Taner Kerimoğlu ve Gemikonağı Kalkındırma Derneği Başkanı Türkay Fotalı katılarak, bölgenin çevresel, sosyal ve ekonomik sorunlarını Başbakan’a aktardı.

Ziyarette, Lefke’nin ilçeleşme süreci, eğitim kurumlarının ihtiyaçları, uzun süredir çözülemeyen CMC meselesi, Çamlıköy’de planlanan beton fabrikası ve Gemikonağı sahil yoluna yaya geçidi yapılması gibi konular ele alındı. Sivil toplum temsilcileri, bu sorunlara ilişkin bir dilekçeyi de Başbakan Üstel’e sundu.

Temsilciler, özellikle çevre koruma ve sürdürülebilir kalkınma konularında acil adımlar atılması gerektiğini belirtti.

Toplantıda Çamlıköy’de planlanan beton fabrikası projesi de görüşülerek, projenin bölgenin ekolojik dengesini bozma riskine dikkat çekildi ve alternatif çözümler üzerinde durulması gerektiği vurgulandı.