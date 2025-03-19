Lefke Çevre ve Ekoloji Derneği Dünya Su Günü dolayısıyla mesaj yayınladı

Lefke Çevre ve Ekoloji Derneği, Lefke yöresinde yeni su kaynaklarının bulunması ve mevcut kaynakların bilinçli kullanımlarının sağlanmasının önemini ifade etti.

Dernek, 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, küresel ısınmanın ve dünya genelindeki susuzluk ve kuraklığın adada da etkisini gösterdiğini belirterek, hükumet ve belediyelere su kıtlığına hazırlıklı olmak için acil tedbirler alma çağrısında bulundu.

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) nüfusunda bu yıl önemli bir artış beklendiğinin ifade edildiği açıklamada, “LAÜ’nün nüfusu 14 bini aşacağı öngörülmektedir. Bu artış tüm köyleri de etkileyeceğinden acilen su konusunda tedbir alınması gereklidir.” denildi.

Su sorunundan kurtulmak için Türkiye Cumhuriyeti’nden gelen suyun Lefke'ye ulaşmasının elzem olduğunun belirtildiği açıklamada, “Su yaşamın kaynağıdır ve onu korumak hepimizin görevidir.” ifadelerine yer verildi.