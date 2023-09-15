Lefke Çevre ve Ekoloji Derneği’nden Lefke Kaymakamlığı’na ziyaret

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15/09/2023

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Lefke Çevre ve Ekoloji Derneği’nden Lefke Kaymakamlığı’na ziyaret

Yeni kurulan, Tamer Dayıoğlu başkanlığındaki Lefke Çevre ve Ekoloji Derneği (LÇED) heyeti, Lefke Kaymakamlığı’na nezaket ziyaretinde bulundu.

Dernekten yapılan açıklamada, ziyaretin amacının, Lefke ve yöresinde kaymakamlığı ilgilendiren alanlarda sorunları çözmek ve kaymakamlığa katkıda bulunmak olduğu ifade edildi.

Kaymakamlığa verilen yazıda, Lefke yöresinde var olan sekiz konu ele alınarak, Lefke Kaymakamı Sadi Güneş’ten bilgi alındığı belirtilen açıklamada, Lefke Polis Karakolu’nun Müdürlüğe dönüşmesi, mahkemelerin açılması, orman çam kese böceği mücadelesi, yaklaşan kış aylarında derelerin taşkınına karşı önlem alınması ve ana yolun ışıklandırılması gibi konuların konuşulduğu kaydedildi.

Açıklamada, “Kaymakam Sadi Güneş’in gereken bilgileri verdiği ve beraber çalışma arzusunu dile getirdiği” ifade edildi.

15/09/2023 15:52
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TAGS: Lefke, Çevre, Ekoloji, Derneği, Kaymakamlığı
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