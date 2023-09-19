Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği Gaziveren’de çöp toplama etkinliği düzenleyecek

Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği, 24 Eylül Pazar günü saat 08.00'de Gaziveren’de çöp toplama etkinliği düzenliyor.

Dernekten yapılan açıklamaya göre “Bu Dünya Hepimizin” sloganı ile düzenlenecek etkinliğe Let’s Do It Cyprus!, Yeşil Barış Hareketi, Gaziverenliler Derneği ve Lefke Belediyesi destek verecek.

Dernek, sürdürülebilir bir çevre ve yaşanabilir bir dünya için duyarlı tüm sivil toplum örgütleri ile vatandaşları Gaziveren'de buluşmaya davet etti.