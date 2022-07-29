Lefke çöplüğündeki yangın için kriz masası oluşturulması çağrısı

Lefke Bölgesi Sivil Toplum Platformu Koordinatörlüğü, Lefke çöplüğündeki yangının hala söndürülemediğini ve çevrenin dayanılmaz şekilde duman altında kaldığını belirterek, sorunun çözümü için kriz masası oluşturulması gerektiğini kaydetti.

Lefke Bölgesi Sivil Toplum Platformu Koordinatörlüğü tarafından yapılan açıklamada, geçen salı Lefke çöplüğünde başlayan ve hala devam eden yangın nedeniyle özellikle Lefke merkez ve yakın çevresinin duman altında kaldığı, insanların kansorejen hava teneffüs ettiği vurgulandı.

Açıklamada, “Lefke Sivil Toplum Örgütleri temsilcileri olarak Sn. Lefke Belediye Başkanıyla yaptığımız görüşmede Belediyenin yangının söndürülmesi için ciddi uğraş verdiği alana 400 kamyon dolusu toprak dökülüp ulaşılabilen yerlere basınçlı su atıldığı ancak yangının çöplükteki su birikintisinde olan çöp adacıklarında sürdüğü ve yerel imkanlarla oralara da çabalara rağmen ulaşılıp yangının söndürülemediği bizlere bildirildi. Anladığımız odur ki, Lefke Belediyesinin tek başına bu sorunu çözmesi mümkün olmayacaktır” ifadelerine yer verildi.

Bunun sadece Lefke Belediyesi’nin sorunu olmaması gerektiğinin kaydedildiği açıklamada, sorunun çözümü için Bakanlar Kurulu kriz masası kurmaya ve Lefke Belediyesine ek olarak Lefke Kaymakamlığı, İtfaiye, Sivil Savunma, Çevre Dairesi Müdürlükleri, Lefke Avrupa Üniversitesi ile askeri birlikler yardıma çağrıldı.

Çevre Dairesi’nin yapacağı hava kalitesi ölçümlerinin sorunun ciddiyet ve aciliyetini ortaya koyacağının belirtildiği açıklamada, “Sorunun ciddiyet ve aciliyetini ortaya çıkaracaktır.

Sorun bu noktaya gelmişken, çok uzun bir süreden bu yana Lefke Çöplüğüne taşınan Güzelyurt çöpleri ve peynir altı sularının Lefke Çöplüğüne dökülmesine de derhal son verilmelidir. Lefkeliler duman altında yaşayıp zehirlenmeye, kanserle boğuşmaya mahkum edilemez” denildi.

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29/07/2022 09:46