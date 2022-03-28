Lefke, disiplin kuruluna sev edildi

KTFF Soruşturma Merci Lefke'nin disiplin kuruluna sevk edilmesine karar verdi.

Alınan karar şöyle:

27 Mart 2022 tarihinde, 16640 maç numarası ile Lefke TSK ile Cihangir GSK arasında oynanan AKSA Süper Lig müsabakasında ortaya çıkan saha olayları nedeniyle, Lefke TSK’nın KTFF Disiplin Talimatı’nın 52. Maddesi uyarınca KTFF Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine karar verilmiştir.

Diğer kararlar şöyle:

27 Mart 2022 tarihinde 17191 maç numarası ile Tatlısu HOBSK ile Ozanköy SK arasında oynanan İktsisatbank BTM 1. Ligi müsabakasında, 2665 lisans numaralı Tatlısu HOBSK Antrenörü Bayram Paşaoğulları’nın müsabaka hakemine yönelik gerçekleştirmiş olduğu kişilik haklarına saldırı, hakaret, küfür ve tehdit içerikli söylemlerinden dolayı KTFF Disiplin Talimatı’nın 41. Maddesi uyarınca BTM Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine;

Yine aynı müsabakada ortaya çıkan saha olaylarından dolayı Tatlısu HOBSK’nın KTFF Disiplin Talimatı’nın 52. Maddesi uyarınca, BTM Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine karar verilmiştir.

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28/03/2022 16:08