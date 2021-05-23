Lefke Doğa Sporları Derneği yürüyüş ve çevre temizliği etkinliği düzenliyor

Lefke Doğa Sporları Derneği, 30 Mayıs Pazar günü yürüryüş ve çevre temizliği etkinliği düzenliyor.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Lefke Belediyesi’nin katkıları, Çevre Dairesi ve Lefke sivil toplum örgütlerinin destekleriyle sosyal farkındalık adına gerçekleştirecek yürüyüş ve çevre temizliği, Bademliköy-Gemikonağı güzergahında yer alacak.

Etkinlik sonasında derneğin açılışı da yapılacak.

Derneğin “sağlıklı bir toplum ve doğa ile barışık bir yavaş yaşam tarzının (Cittaslow) doğruluğuna inanarak, toplum bireylerini bir araya getirme güdüsüyle” kurulduğu belirtilen derneğin ilk etkinliği olacak yürüyüş ve çevre temizliği etkinliği için 08.30-09.00 arasında dernek lokali Cafe Ambar’da buluşulacak.

Çevre temizliği etkinliği sırasında katılımcılara eldiven ve çöp torbaları dağıtılacak. 6 buçuk kilometrelik güzergahta yer alacak yürüyüşten sonra açılışın saat 11.00’de olacağı duyuruldu.

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23/05/2021 19:24