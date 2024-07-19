Lefke Doğruyol ile devam edecek

Lefke'de başkan adayı çıkmamasından dolayı üç kez ertelendikten sonra bu akşam toplanan olağanüstü genel kurulda Adnan Doğruyol ile devam edilme kararı çıktı. Beş yıldır başkanlık görevinde bulunan ve aday olmayacağını geçtiğimiz ay açıklayan Doğruyol kulüpteki kriz sonrası başkanlığa aday olduğunu önceki gün açıklamıştı.

Salih Avcıoğlları'nın başkan adaylığından çekilmesinden sonra tek adayla gidilen başkanlık seçiminde Adnan Doğruyol üyelerden onay alarak yeniden Lefke Kulübü'nün başkanlık görevini üstlendi.