Lefke Gazi Lisesi Okul-Aile Birliği'nden Anıtlar Yüksek Kurulu'na tepki

Lefke Gazi Lisesi Okul-Aile Birliği, olası bir depremde yıkılması kesin olan eski Lefke Gazi Lisesi binalarının Anıtlar Yüksek Kurulu’nun kararıyla “listeli bina” olarak gösterilmesinin büyük bir felakete davetiye çıkardığını savunarak yetkilileri sorumluluk almaya çağırdı.

Okul-Aile Birliği Başkanı Ediz Tunçel tarafından yapılan açıklamada, 400 öğrenci, 64 öğretmen ve diğer çalışanların can güvenliğinin ciddi şekilde tehdit altında olduğu vurgulandı.

Tunçel, Helen Yayı olarak bilinen ve Kıbrıs’ın güneyinden geçen fay hattında Santorini Adası çevresinde son 48 saatte yaşanan küçük ve orta ölçekli deprem fırtınasının, bölgede meydana gelebilecek bir depremin habercisi olduğunu ifade etti.

-"Olası bir felaketin sorumlusu Anıtlar Yüksek Kurulu’dur"

Tunçel, Anıtlar Yüksek Kurulu’nun binaları hangi gerekçelerle listeli bina olarak ilan ettiğini kamuoyuna açıklaması gerektiğini belirterek, yetkililerin sorumluluklarını yerine getirmemesi durumunda yaşanabilecek olası bir felaketin sorumlusunun Turizm Bakanlığı’na bağlı Anıtlar Yüksek Kurulu ve ilgili devlet yetkilileri olacağını kaydetti.

Lefke Gazi Lisesi’nin asıl mal sahibi olan Milli Eğitim Bakanlığı’na da çağrı yapan Tunçel, yetkililerin bu konuya acilen müdahale etmesi gerektiğini belirtti.

Tunçel, prefabrik sınıflarda sürdürülen eğitimin geçici bir çözüm sunduğunu, ancak çürümüş binaların hemen yanında eğitim verilmesinin de kabul edilemez olduğunu ifade etti.