Lefke Gazi Lisesi'nde güçlendirme yerine yıkım planı tepkiye neden oldu…

Lefke Turizm Derneği Başkanı Hasan Karlıtaş, Lefke Gazi Lisesi'nin tamamı konteyner sınıf olduğunu belirterek 350 öğrencinin 21 konteyner sınıfta eğitim alacağını ifade etti.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Karlıtaş, “Tarihi Lefke Gazi Lisesinin düştüğü veya düşürüldüğü tamamı ile konteyner sınıf vaziyeti bizi üzdü. Düşündürdü!” dedi.

Paylaşımın tamamı şöyle:

Lefke Gazi Lisesi'nin tamamı konteyner sınıf oldu. 350 öğrenci 21 konteyner sınıfta eğitim alacak. Tarihi mevcut yapının Şubat ayında yıkılması düşünülüyor. Halbuki güçlendirilmesi yönünde bilimsel görüşler de var. Deprem Dayanıklılık Raporunu görmek istedik. Göremedik. Yeni yapılacağı söylenen binanın henüz projesi yok, bütçesi yok! Lefke Turizm Derneği olarak bugün okula gidip gözlem yaptık. Elbette önce çocuklarımızın güvenliği. Fakat okulların açılmasına 15 gün var. Yeni bina olacaksa en erken 3 senede bitirilmesi öngörülüyor. Kamuoyunun ve ailelerin bu konularda doğru bilgilendirilmesi gerek. Komplo teorileri arasında okulun arka bölümünde yer alan madencilik iddialari dahi var. Tarihi Lefke Gazi Lisesinin düştüğü veya düşürüldüğü tamamı ile konteyner sınıf vaziyeti bizi üzdü. Düşündürdü!