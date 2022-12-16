Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Lefke Belediye Başkan adayı Adil Özgey, katıldığı bir televizyon programında projelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Adil Özgey, Lefke ve köylerinde sokak hayvanlarının bazı kesimler için büyük sorun oluşturduğunu belirterek, bu sorunu Hayvan Refahı Yasası’nın öngördüğü şekilde çözmek için projelerinin hazır olduğunu ifade etti.

Sokak hayvanları için çağdaş standartlarda barınaklar oluşturan ve onların sahiplendirilmesini özendiren bir anlayışla yola çıktıklarını belirten Özgey, “Evcil hayvanlarımızı güvenle bırakabileceğimiz, sahipsiz hayvanlara barınak olacak ve temel veteriner hizmetlerini almalarına olanak verecek Hayvan Yaşam Alanı belediye olanakları ile hayata geçirilecek” dedi.

Canlıları koruyan, evrensel hayvan hakları bildirilerine uygun politikalar ortaya koymayı temel prensip olduğunu ifade eden Adil Özgey, “Hayvan Yaşam Alanı, Hayvan Refah Yasası hükümlerine uygun olarak yönetilecek. Lefke ilçemiz; sadece insanlara değil tüm canlılara adil olsun” dedi.

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16/12/2022 17:03