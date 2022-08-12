Lefke ilçesinde zeytin ve harup toplama tarihlerini açıklandı
Lefke Kaymakamlığı, Lefke ilçesinde zeytin ve harup toplama tarihlerini açıkladı.
12/08/2022
tak
Lefke Kaymakamlığı, Lefke ilçesinde zeytin ve harup toplama tarihlerini açıkladı.
Lefke Kaymakamı Sadi Güneş yaptığı yazılı açıklamada Lefke ilçesinde harup hasadının 16 Ağustos, erkenci zeytin hasadının 22 Ağustos, yerli zeytin hasadının ise 5 Eylül’de başlayacağını duyurdu.
Güneş, belirtilen tarihten önce harup, erkenci zeytin ve yerli zeytin toplayan kişiler hakkında yasal işlem başlatılacağını duyurdu.