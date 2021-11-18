Lefke İmar Planı Süreci Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleşti

Şehir Planlama Dairesi ve Lefke Belediyesi iş birliğinde hazırlanan “Lefke İmar Planı Tasarısı” hakkında halkı bilgilendirme toplantısı bugün Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi salonunda yapıldı.

Belediyeden verilen bilgiye göre, planla, Lefke Belediyesi hudutları içinde kalan alanın düzenli gelişmesini sağlamak yaşayanlara sağlık, huzur, sosyal refah sağlayacak şekilde yaşanabilir bir çevre yaratmak amaçlanıyor.

Planla ilgili görüş, öneri ve itirazların bugünden itibaren 42 gün içinde https://spd.gov.ct.tr/ sitesi üzerinden yapılabileceği; plan tasarısına da aynı adresten ulaşılabileceği duyuruldu.

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18/11/2021 14:22