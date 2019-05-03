Lefke Kaymakamı: Can güvenliği açısından bölgeye girmeyin...

Lefke Kaymakamlığı, Cengiz Topel atış alanında 6-7 Mayıs tarihleri 06.00-20.00 saatleri arasında makineli tüfek atışları yapılacağından, can güvenliği açısından bu bölgeye girmenin yasak olduğunu duyurdu.

Yapılan açıklamada, “12.7 mm’lik uçaksavar makineli tüfek atışları icra edilecektir. Atış süresince bu bölgeye can güvenliği açısından girilmesi yasaktır” denildi.

Bölgenin atıştan sonra temizleneceği belirtilen açıklamada, “Atışa müteakip bölgede muhtemelen kör giden mermilerin arama ve imha işlemi devam edeceğinden dolayı 49’uncu Piyada Alay Tabur Komutanlığınca serbest giriş duyurusu yapılıncaya kadar bölgeye girilmemesi gerekmektedir” denildi.

Açıklamada, patlamamış mermilerin görülmesi durumunda en yakın Polis Karakolu’na bildirilmesi gerektiği bildirildi.