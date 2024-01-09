Lefke Sivil Toplum Örgütleri Platformu, bölge için polis müdürlüğü ve mahkeme talebinde bulundu

Lefke Sivil Toplum Örgütleri Platformu Koordinatörlüğü Lefke Polis Müdürlüğü oluşturulması ve Lefke Kaza Mahkemesi’nin bir an önce Lefke merkezdeki mahkeme binasında oturum yapması talebinde bulundu.

Konuyla ilgili platformdan yapılan yazılı açıklamada, Lefke’nin 2016 yılında ilçe olduğu anımsatılarak, 1977 yılında Lefke’den Güzelyurt’a taşınan Lefke Polis Müdürlüğü’nün Lefke’de yeniden oluşturulması taleplerini yineledi.

“27 Mart 2023 tarihinde şimdiki Polis Genel Müdürü Sayın Kasım Kuni’yi makamında ziyaret ettiğimiz zaman bize Lefke Polis Müdürlüğünün kurulması için çalışmalarının sürdüğünü belirtmişti. Ancak aradan 9 ayı aşkın bir süre geçmiş olmasına rağmen Lefke Polis Müdürlüğü’nün oluşturulması için herhangi bir adım atıldığını görmedik” denilen açıklamada bugün bölgenin 14 binin üzerinde Lefkeli, bir o kadar LAÜ öğrencisi ve sürekli ilçede ikamet eden yabancılarla birlikte yaklaşık 30 bin kişilik bir ilçe olduğu dile getirildi.

“Son günlerde, kadına şiddet, bıçaklama, hırsızlık ve kamu mülklerine zarar verme olayları çoğalmakta diğer önemli suçlar ise günlük vakalar olmaya devam etmektedir” denilen açıklama şöyle sürdü:

“Lefke’nin kendi Polis Müdürlüğüne kavuşma zamanı gelip geçmiştir. Geçtiğimiz yıl bir milyar TL’nin üzerinde artı veren bir bütçe, yeni bir mali yıl, yeni bir bütçenin sunmuş olduğu olanaklar ve hazır Polis Müdürlüğü binası varken beklenen nedir? İlçemizde daha vahim suçlar işlenmeden Lefke Polis Müdürlüğü derhal oluşturulmalıdır”

Açıklamada ilçede son günlerde artan suçların, Lefke Kaza Mahkemesi’nin de bir an önce Lefke merkezdeki mahkeme binasında oturum yapmasının önemini bir kez daha gündeme getirdiği kaydedildi. Açıklamada, “Suç işleyenlerin suçu işledikleri yerde yargılanmaları, önemli bir gösteri etkisi oluşturur ve bu da suç işlenmesinin önüne geçme hususunda ciddi bir caydırıcılık unsurudur” denildi.

Tüm yetkililere neden polis müdürlüğü oluşturulmadığı ve mahkeme açılmadığı sorulan açıklamada, “Biz Lefke Sivil Toplum Örgütleri Platformu ve Lefke İlçesi’nde yaşayan vatandaşlar olarak bugünden itibaren bu konuya halen sesiz kalanları not edip hepsine de gerekli cevapları kamuoyu önünde vereceğiz ve gerekeni günü geldiğinde başka uyarı ve ikaz yapmadan yerine getireceğiz. Yetkilileri hiç zaman kaybetmeden asli görevlerini yerine getirmeye çağırıyoruz” ifadelerine yer verildi.