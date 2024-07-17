Lefke Sivil Toplum Örgütleri Platformu Gemikonağı’nda eylem düzenledi

Lefke Bölgesi Sivil Toplum Örgütleri Platformu, Gemikonağı’nda meydana gelen ve Naveed Akbar isimli gencin hayatını kaybettiği kaza yerinde bir kez daha eylem yaptı.

Ülke genelinde ve Lefke bölgesinde meydana gelen trafik kazalarına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen eylemde, kazanın olduğu yerde gerekli önlemlerin alınması ve bölgeye koruyucu bariyer çekilmesi talebi yinelendi.

Eylemde, söz alan Lefke Bölgesi Sivil Toplum Örgütleri Platformu Koordinatörü Teoman Oktay, aynı güzergahta bir ay önce de eylem yaptıklarını, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Lefke Belediyesi ile Karayolları Dairesi'nden bölge için koruyucu bariyer talep ettiklerini anımsattı, bu konuda hiçbir kurumun herhangi bir tedbir almadığını savundu.

Lefke Bölgesi Sivil Toplum Örgütleri Platformu, 22 Haziran'da da benzer bir eylem yapmıştı.