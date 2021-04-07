Lefke ve Aydınköy'de Elektrik Kesintisi

LEFKE VE AYDINKÖY'DE BUGÜN ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK

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07/04/2021

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Lefke ve Aydınköy'de Elektrik Kesintisi

Lefke bölgesinde bugün 3 saatlik elektrik kesintisi yapılacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'ndan (Kıb-Tek) yapılan açıklamaya göre, bugün orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle 09:00 ile 12:00 saatleri arasında Lefke Aplıç Sınır Kapısı ile Lefke Belediyesi İçme Suyu motorları bölgesine elektrik verilemeyecek.

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AYDINKÖY’DE BUGÜN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ayrıca, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) bugün Aydınköy Can-Ber Metal ve civarında elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.
Kıb-Tek Güzelyurt Bölge Amirliği’nden yapılan açıklama şöyle:
“Bugün orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle saat 09.00’dan yaklaşık saat 15.00’a kadar Aydınköy Can-Ber Metal ve civarına elektrik verilemeyecektir. Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması önemle duyurulur”

07/04/2021 08:48
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TAGS: elektrik kesintisi
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