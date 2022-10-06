Lefke Yardım ve Halk Derneği, Akdeniz Karpaz Üniversitesi’ni ziyaret etti

Akdeniz Karpaz Üniversitesi (AKÜN) onursal mütevelli heyeti başkanı, Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyesi ve MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Lefke Yardım ve Halk Derneği Başkanı Emel Yılmaz ile, Akdeniz Karpaz Üniversitesi'nde görüştü.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre görüşmeye, AKÜN Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Tolga Öz de katıldı.

Açıklamada, görüşmeden duyduğu memnuniyeti ifade eden Öz, yeni öğretim yılında, ortak çalışmalar sürdürmeyi hedeflediklerini belirtti.

AKÜN onursal mütevelli heyeti başkanı Ahmet Erbaş, “Lefke Yardım ve Halk Derneğ­i tarafından toplumsal tabanlı ve insan odaklı yürüttüğ­ü çalışmaları takdirle karşıladıklarını ve derneğin sürdürdüğ­ü insani yardım faaliyetlerine AKUN olarak ö­ğrenci odaklı projeler üretilmesi halinde destek vereceklerini” ifade etti.

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06/10/2022 16:40