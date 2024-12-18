Lefke Yardım ve Halk Derneği, KAÜ’de “Yardımlaşma Kermesi” düzenliyor

Lefke Yardım ve Halk Derneği ile Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) iş birliğinde KAÜ Alayköy Kampüsü'nde "Yardımlaşma Kermesi" düzenlenecek.

Kermes, 25 Aralık Çarşamba günü 10.00 ile 17.00 saatleri arasında yapılacak.

KAÜ’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Üniversite ile Lefke Yardım ve Halk Derneği arasında geçen yıl imzalanan dostluk ve iş birliği protokolüne bağlı olarak sürdürülen eğitim ve kültürel çalışmalara yönelik iş birliği çalışmaları devam ediyor.

Lefke Yardım ve Halk Derneği Başkanı Emel Yılmaz, Dernek kadın üreticileri ile KAÜ İletişim Becerileri dersi öğrencilerini bir araya getirerek uygulama sahası yaratmayı hedeflediklerini kaydetti.

Etkinlikten elde edilen gelirin, Kıbrıs Türk Çocuk Esirgeme Kurumu (KTÇEK) bünyesindeki 50 çocuk için KAÜ öğrencileri tarafından "KAÜ KTÇEK Çocukları ile Yeni Yıla Merhaba" etkinliğinde kullanılacağını dile getiren Yılmaz, kermeste, Lefke Yardım ve Halk Derneği üretici kadınları ile KAÜ öğrencileri tarafından hazırlanacak olan Kıbrıs'a özgü el sanatlarının sergileneceğini ve yerel lezzetlerin yer alacağını belirtti.