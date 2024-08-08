Lefke Yardım ve Halk Derneği’nden Erenköy Direnişi’nin 60’ıncı yıldönümü için mesaj

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08/08/2024

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Lefke Yardım ve Halk Derneği’nden Erenköy Direnişi’nin 60’ıncı yıldönümü için mesaj

Lefke Yardım ve Halk Derneği, Erenköy Direnişi’nin 60’ıncı yıldönümü için mesaj yayımladı.

Dernek Genel Başkanı Emel Yılmaz yayımladığı mesajda, Erenköy Direnişi’nin 60’ıncı yıl dönümünde şanlı direnişin kahramanları olan aziz şehitleri ve bu direnişin sembolü Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel başta olmak üzere, şanlı mücadelede canlarını ortaya koyan Mücahit ve Mehmetçikleri minnetle andıklarını kaydetti. 

08/08/2024 10:38
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TAGS: Lefke Yardım ve Halk Derneği, Erenköy Direnişi’
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