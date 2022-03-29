Lefke yönetimi özür diledi

Lefke Spor Kulübü Yönetim Kurulu, Cihangir Kulübü Başkanı Hüseyin Karavezirler'in darp edilmesiyle ilgili yayımladığı basın bildirisi ile özür diledi. Yapılan açıklama şöyle,

"Lefke Kulübü olarak Pazar gün oynanan Cihangir maçında çıkan karışıklıkta Başkan Hüseyin Karavezirler’in dudağının patlatılması ile ilgili yaşanan olaydan dolayı başta Başkan Hüseyin Karavezirler ve Cihangir Spor Kulübünden özür dileriz.

Olayın gelişimi şöyle olmuştur, maç takımımız 1-0 önde devam ederken gelişen bir Cihangir atağında spor kamuoyunun da taktir ettiği gibi hakemin verdiği uydurma bir penaltı kararı ile ilgili saha içinde uzunca bir süre hakemle ve penaltı kararında kendini yere atan futbolcu ile tartışmalar olmuş ve ortam gerilmişti. Devamında atılan penaltı sonrası gol olunca bir taraftarın söylemi üzerine kısa bir süreliğine (30sn) bir karışıklık gerçekleşti. Bu arada bir arkadaşımızın kendinin deyimi ile istem dışı gelişen hareketinde Hüseyin başkanın dudağı patlatılmıştır.

Bu olayın hem de Cihangir gibi camiasında kulübümüze yakın ve sevilen kişiler olan eski Başkanlar ve sevgili Başkan Hüseyin Karavezirler’in takımı olan dost kulübümüzle gerçekleşmesi bizi derinden üzmüştür.

Lefke Türk Spor Kulübü olarak 7 yıldan beridir görevde olan Yönetim Kurulumuz şiddet olaylarına hiçbir şekilde prim vermemiş ve bundan sonrada vermeyecektir."



Lefke Türk Spor Kulübü

Yönetim Kurulu.

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29/03/2022 17:48