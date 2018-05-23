Lefke'de 114 Kök Hintkeneviri Daha

Halil Fellahoğlu'nun 17 Mayıs tarihinde, ikametgah olarak kullandığı karavanda ve bölgesinde polis tarafından yapılan aramada ise, tasarrufunda yaklaşık 1 kilo 30 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde, toplam 2 bin 933 kök hintkeneviri türü uyuşturucu içerdiğine inanılan bitki ile bir tabanca, iki şarjör ve 14 adet canlı mermi bulunmuştu.

Öte yandan Güzelyurt’ta Y.D.’nin (E-33) evinde polis tarafından yapılan aramada yaklaşık 2 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde tütün ile karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan 2 sigara bulundu.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün meydana gelen olay sonrası Y.D. tutuklandı