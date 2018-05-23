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Lefke'de 114 Kök Hintkeneviri Daha

Lefke’de sakin Halil Fellahoğlu'nun (E-49) kullanımındaki ağıl içerisinde ekili toplam 114 kök hintkeneviri bitkisi daha bulundu. 

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23/05/2018

Lefke'de 114 Kök Hintkeneviri Daha
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Halil Fellahoğlu'nun 17 Mayıs tarihinde, ikametgah olarak kullandığı karavanda ve bölgesinde polis tarafından yapılan aramada ise, tasarrufunda yaklaşık 1 kilo 30 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde, toplam 2 bin 933 kök hintkeneviri türü uyuşturucu içerdiğine inanılan bitki ile bir tabanca, iki şarjör ve 14 adet canlı mermi bulunmuştu. 
Öte yandan Güzelyurt’ta Y.D.’nin (E-33) evinde polis tarafından yapılan aramada yaklaşık 2 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde tütün ile karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan 2 sigara bulundu. 
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün meydana gelen olay sonrası Y.D. tutuklandı

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TAGS: Halil Fellahoğlu, Lefke, hintkeneviri, haber, kıbrıs
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