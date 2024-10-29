Lefke’de 29 Ekim coşkusu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Lefke’deki tören Atatürk Anıtı önünde düzenlendi.

Tören öncesinde Lefke Kaymakamlık Binası önünden Atatürk Anıtı önüne kadar kortej gerçekleştirildi.

Tören birliklerinin yerini almasıyla başlayan törende protokol sırasına göre anıta çelenklerin sunuldu.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşiliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle sürdü.

Törende daha sonra Merkez Kaymakamı Niyazi Öztürk halkın bayramını kutladı ve şiirler okundu.Törende günün anlam ve önemini belirten konuşma Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi Tarih Öğretmeni Emine Direktör tarafından yapıldı.

Direktör, Kurtuluş Savaşı hakkında bilgiler vererek, Cumhuriyet Bayramı’nın 101. Yıldönümünü kutladı. Buradaki tören bando konseri ile sona erdi.