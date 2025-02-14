Lefke’de bahçe yangını

Lefke'de, İbrahim Paşa Sokak üzerindeki bir narenciye bahçesinde, dün saat 13.00’te temizlik yapmak amacıyla yetkili makamdan izinsiz ateş yakan M.M.Ö.(E-40) aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Ateşin kontrolden çıkması sonucu bahçe içerisindeki 5 hurma ağacının kısmen yandığı ve yangının itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğü kaydedildi. Soruşturma devam ediyor.

Diğer polisiye haberler:

-İskele’de mutfak yangını

İskele’de Vedat Cihan Sokak üzerindeki bir evin mutfak kısmında, dün 11.50 sıralarında çıkan yangında bazı eşyalar zarar gördü.

Ocak fırınındaki gaz kaçağı sonucu çıktığı tahmin edilen ve itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında; mutfaktaki 1 ocak, 1 aspiratör ve mutfak dolaplarının kısmen yandığı ve soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.

-İkamet izinsiz bir kişi tutuklandı

Polis ekipleri tarafından ülke genelinde yapılan denetim ve kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 1 kişinin dün tutuklanarak, aleyhinde yasal işlem başlatıldığı ve soruşturmanın devam ettiği belirtildi.