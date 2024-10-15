Lefke’de başkası adına ehliyet kullanan şahıs tutuklandı

Lefke’de önceki gün Şehit Salahi Mehmet Sokak üzerinde, Lefke Polis Karakolu'na bağlı ekipler tarafından yapılan trafik kontrolü sırasında kontrol maksatlı durdurulan araç sürücüsü T.T.P.’nin (E-21), tasarrufunda bulundurduğu başka bir şahıs adına ısdar olunan KKTC sürüş ehliyetini, polise ibraz etmek suretiyle belgede adı geçenin kimliğine büründüğü tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Diğer polisiye haberler:

-Gazimağusa’da uyuşturucu operasyonu

Gazimağusa’da dün Suriçi'nde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, Y.B.(K-29) ve H.D.E.’nin (K-25) kullanımlarındaki araçta yapılan aramada, tasarruflarında yaklaşık 2 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu madde ve içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan cam pipo tespit edilerek emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan C.Ç.(E-25) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-İskele’de uyuşturucu

İskele Boğaz’da da dün İskele Polis Müdürlüğü'ne bağlı CÖŞ en büyük kipleri tarafından, J.D.K.(E-58) ve J.A.O.’nun (K-36) kalmakta oldukları ikametgahta yapılan aramada, tasarruflarında toplam 6 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde tespit edilerek emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Gönyeli’de 1 kişi tutuklandı

Gönyeli’de de bu sabaha karşı Çamlıca Sokak üzerinde, Gönyeli Polis Karakolu'na bağlı ekipler tarafından devriye yapıldığı sırada, kullanımındaki aracın arka ışıkları çalışmadığı için durdurulan Ç.F.’nin (E-40) şüpheli hareketleri sonucu, üzerinde ve kullanımındaki araçta yapılan aramalarda, tasarrufunda yaklaşık 1 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde, içerisinde tütünle karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet sarma sigara ve içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan plastik çubuk tespit edilerek emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

-Yenierenköy’de Su Ürünleri Yasası'na aykırı hareket

Yenierenköy’de dün deniz içerisinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından yapılan kontrolde, iki kişinin kullanımlarındaki tekne ile yetkili makamdan alınmış geçerli su ürünleri avcılık izinleri olmadığı halde, zembil ağ kullanarak, kanunsuz olarak avlandıkları tespit edildi. Yürütülen soruşturma kapsamında, bahse konu şahıslara idari para cezası kesildi, soruşturma devam ediyor.