Lefke’de basketbol coşkusu

KKTC Basketbol Federasyonu’nun Üniversiteler Spor Federasyonu ile birlikte organize ettiği 2021-2022 sezonu ÜNİLİG tüm heyecanı ile devam ediyor. Şampiyonanın ön eleme turunda Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) ile Uluslar arası Final Üniversitesi dün karşı karşıya geldi. Lefke Spor Salonu’nda oynanan maçı 109-37 kazanan LAÜ oldu.

Tribünlerin dolduğu maçta bir de ilk yaşandı

Bu maçı Lefke Spor Salonu’nu dolduran yüzlerce spor sever izlerken, bölgenin de basketbola olan tutkusu bir kez daha görüldü. Karşılaşmada bir de ilk yaşandı. 3 yılı tamamlanan üçlü mekanik hakem yönetiminde ilk kez 3 kadın hakem birlikte görev aldı. Ulivye Beşe, Bahar Mevlit ve Sena Özşen hakem üçlüsü başarılı yönetimleri ile takdir toplarken, ülke basketbol tarihinde bir de ilki yaşatmış oldu.

Heyecan devam ediyor

ÜNİLİG ön eleme turunda 23 Kasım Salı günü UKÜ-LAÜ mücadelesi oynanacak. Bu zorlu maçı kazanan ekip elemelerden çıkmayı başaracak.

24 Kasım Çarşamba ise Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda GAÜ’nün konuğu Uluslar arası Final Üniversitesi olacak. Bu eşleşmedeki diğer maç yine Girne’de 26 Kasım Cuma oynanacak.

Elemelerin tamamlanmasının ardından ÜNİLİG’de ilk hafta 29 Kasım Pazartesi başlayacak.

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21/11/2021 16:13