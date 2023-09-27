Lefke’de bir ambarda bulunan ilaçların sırrı çözüldü

Lefke’de bir vatandaşa ait ambarda bulunan 26 çöp torbası içerisindeki ilaçların sırrı çözüldü.

Gemikonağı’nda faaliyet gösteren bir eczaneye ait barkodu sökülmüş ilaçların, olası bir soruşturmadan saklandığı ortaya çıktı.

Bir vatandaşın ihbarı üzerine ilaçlara ulaşan polis, sürdürdüğü tahkikatın ardından Gemikonağı’ndaki eczacıya ve ilaçları saklayan vatandaşa ulaştı.

Barkodu sökülen ilaçlar, vatandaşa ulaşmazken, eczacının da bu yolla Sosyal Sigortalar Dairesi’ne ilaçlar satıldı gibi gösterilerek parasını devletten aldığı ortaya çıktı.

Soruşturma başlayınca korkan eczacının, bir arkadaşı aracılığı ile ilaçları sakladığı belirtildi.

Yaşanan olay, bazı eczacıların vurgunu nasıl yaptığını da ortaya çıkardı.

Barkodu sökülen ilaçlardan devlete yalan beyanda bulunan eczacı, devamında da farklı ambalajlara ilaçları aktararak yeniden satışından ekstra kazanç elde ettiği saptandı. Polis soruşturmasında tutuklanan birçok eczacının aynı yolu izlediği ortaya çıktı.

Önce barkodları sökülen ilaçlar sahte reçetelerin üzerine yapıştırılıyor, devamında ise parası devletten alınan ilaçlar farklı şekillerde piyasaya sürerek ekstra kazanç elde ediliyor.