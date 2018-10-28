Lefke’de Bugün Hurma Festivali Var

Lefke Belediyesi ve Lefke Turizm Derneği’nin katkılarıyla her yıl geleneksel olarak düzenlenen 9. Lefke Hurma Festivali bugün, Lefke Bandabuliyası’nda (Kapalı Pazar) gerçekleşecek.

Lefke belediyesinden verilen bilgiye göre, Festival saat 9.30’da yapılacak kortej yürüyüşü sonrasında saat 10.00’da açılacak. Festival kapsamında yerel ürün satışı, müzik ve dans gösterileri, Lefke tanıtım turu yanında “Geçmişten günümüze Aplıç kapısı” , ”El emeği göz nuru”, ”Geri Dönüşüm” ve ”Fikret Demirağ Şiir odası” sergileri düzenlenecek.

Kaynak:BRTK