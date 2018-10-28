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Lefke’de bugün temizlik etkinliği var

Yeşil Barış Hareketi ile Zibilling gönüllüleri, bugün Lefke Hurma Festivali alanında temizlik etkinliği gerçekleştirecek.

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28/10/2018

Lefke’de bugün temizlik etkinliği var

YBH ve Zibilling gönüllüleri tarafından yapılan ortak açıklamada,  Lefke bölgesi sivil toplum örgütlerinin de destek vereceği etkinlikte, teneke, cam, plastik ve organik atıklar toplanacağı belirtildi.

Açıklamada,  Gençlik Dairesi sponsorluğunda gerçekleştirilecek etkinliğe katılım çağrısı yapıldı. Açıklamada, Yeşil Barış Hareketi’nin 4 yıldır ‘Teneke Çocuk’ projesine devam ettiği,  22 belediye ile birlikte yürütülen projede; ayrıştırılan tenekelerin yurt dışına geri dönüşüm için gönderilmesinin sağlandığı ve elde edilen  gelirle  bölge hastanelerinin çocuk bölümlerinin gereksinimlerin  karşılandığı kaydedildi.

Kısa bir süre önce çevreye duyarlı gençlerin, Avrupa’daki Plogging akımını ülkeye getirerek oluşturdukları  Zibilling gönüllülerinin de  Lefkoşa ve Girne’de  4 kez çevre temizliği yaptığı hatırlatıldı.

Kaynak:BRTK

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TAGS: Lefke, temizlik, etkinlik, Yeşil Barış Hareketi, Zibilling gönüllüleri, haber, kıbrıs
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