Berkalp görevde olmadan cezası eriyor

AKSA Süper Lig temsilcisi Lefke'de teknik direktör Cenk Berkalp ile yolların ayrıldığı ve takımın başına Çağan Çerkez'in gerildiği açıklanmasına karşılık Berkalp'in sözleşmesi feshedilmedi.

26 Aralık'ta Karadağ'da oynanan Lefke- Türk Ocağı maçı sonrası çıkan olaylarda Disiplin Kurulu tecrübeli teknik adam Cenk Berkalp'e 20 maç ceza vermişti. Lefke yönetimi de Cenk Berkalp ile yolların ayrıldığını, devre arasında yeni antrenörün belirleneceğini açıklamıştı.

Yapılan görüşmeler neticesinde daha önce de Lefke'de görev yapan Çağan Çerkez ile anlaşmaya varılarak hazırlıklar devre arasında sürdürüldü. Çerkez'in teknik heyetinde yardımcı antrenör Fırat Ömür, kaleci antrenörü Zihni Yurttaş yer aldı.

Lefke yönetimi Cenk Berkalp'in yeni dönemde görev almamasına rağmen sözleşmesini feshetmemesinden dolayı 20 maçlık cezasının çekilmesinin de yolunu açmış oldu. Bu ara formülle Berkalp, görev almadığı Lefke'de ikinci yarı boyunca lig ve kupa maçlarında cezasını eritecek.

Lefke, Nicosia Grup Kıbrıs Kupası'nda Çetinkaya ve ikinci yarının ilk maçında Mesarya ile iki maç oynadı. Ligdeki 15 maçın yanısıra Lefke, Kıbrıs Kupası'nda 5 maç yaparak yarı finale kalması durumunda Berkalp bu sezon sonuna kadar 20 maçlık cezasını tamamlamış olacak.

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01/02/2022 16:20