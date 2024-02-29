Lefke’de çevre örgütleri eylem yaptı

Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği ile Çevre Platformu işbirliğiyle, Lefke Belediyesi ve bölgedeki sivil toplum örgütlerinin desteğiyle, yetkilileri, ülkedeki ormanlık alanların korunması konusunda uyarmak ve özellikle çam kese böceklerine karşı mücadeleye çağırmak amacıyla eylem düzenlendi.

Lefke-Çamlıköy arasındaki ormanlık arazide düzenlenen eylemin açılış konuşmasını yapan Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği Başkanı Münevver Ebedi, ormanlarımıza sahip çıkmak için toplandıklarını belirterek, 2022 yılından beridir çam kese böceğiyle ilgili atılan adımların sonuç vermediğini ve bu konunun ivedilikle ele alınması gerektiğini kaydetti.

Orman Dairesi bütçesinde çam kese böceğiyle ilgili bir kaleme yer verilmediğini ifade eden Ebedi, biyolojik entegre mücadelesinin önemine vurgu yaptı.

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya da Lefke’nin kendine özel sorunlarının yanısıra ülke genelini etkileyen çam kese böceğinden de olumsuz etkilendiğinin altını çizerek, bu böceğin artık salgın haline dönüştüğünü ve biyolojik ilaçlamanın şart olduğunu söyledi.

Eyleme katılan Denizli-Gemikonağı Kalkındırma Derneği Başkanı Türkay Fotalı, Biyologlar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Sarpten, Yeşil Barış Hareketi Yönetim Kurulu Üyesi İzlem Nizam, Gaziverenliler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Enver Öztoprak, Lefke Turizm Derneği Başkanı Hasan Karlıtaş, Lefke Vakfı adına Vehit Nekibzade ile CTP Milletvekilleri Salahi Şahiner ve Biray Hamzaoğulları da söz alarak detek belirttiler.