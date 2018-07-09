HABER KIBRIS

Lefke'de Cinayet Teşebbüsü!

Lefke’de 54 yasindaki M.R., esi Rumanniat Riiematullaeva’yı boynunu keserek öldürmeye çalıştı

ads
09/07/2018

Lefke'de Cinayet Teşebbüsü!
ads

 

Lefke’de bugün  saat 09.45 sıralarında ikametgahı içerisinde 54 yaşındaki M.R.  tartıştığı eşi Rumaniiat Rııematullaeva' yı tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile boynunu kesmek suretiyle öldürmeye teşebbüs etti. Olayda ağır yaralanan Rumaniiat Rııematullaeva  Cengiz Topel Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan ameliyat sonrası kulak burun boğaz servisinde müşahede altına alındı. M.R. tutuklanmış olup soruşturma devam ediyor

Bu habere tepkiniz:
TAGS: Rumaniiat Rııematullaeva, lefke, cinayet, teşebbüs, haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2018 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs. Design: LATIS Internet Media Systems