Lefke'de Cinayet Teşebbüsü!

Lefke’de bugün saat 09.45 sıralarında ikametgahı içerisinde 54 yaşındaki M.R. tartıştığı eşi Rumaniiat Rııematullaeva' yı tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile boynunu kesmek suretiyle öldürmeye teşebbüs etti. Olayda ağır yaralanan Rumaniiat Rııematullaeva Cengiz Topel Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan ameliyat sonrası kulak burun boğaz servisinde müşahede altına alındı. M.R. tutuklanmış olup soruşturma devam ediyor