Lefke’de Çöp Kamyonu Yangını

Bugün saat 16.30 civarında, Lefke Aplıç Yolu üzerinde seyir halinde olan Güzelyurt Belediyesi'ne ait RC 772 plakalı çöp toplama kamyonunda yangın çıktı. Yangının, araçtan sızan yağların sıcak egzoz ile temas etmesi sonucu meydana geldiği düşünülüyor.

Olay yerine gelen İtfaiye Ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Ancak yangın sonucunda kamyon tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma devam ediyor.