Lefke’de çöp torbaları içinde küpürü kesilmiş ilaçlar bulundu

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25/09/2023

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Lefke’de çöp torbaları içinde küpürü kesilmiş ilaçlar bulundu

Sahte reçete vurgununda yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı. 

Soruşturmayı yürüten polis çavuşu Mehmet Mannaş mahkemede yaptığı açıklamada, Lefke’de 26 çöp torbası içinde küpürü kesilmiş ilaçlar tespit edildiğini 160 bin reçetenin mercek altına alındığını kaydetti.

Bugüne kadar 50 ifade aldıklarını anlatan Mannaş, bunların 45 tanesinin zanlıları suça bağlayan mahiyette olduğunu anlattı.

Olayla ilgili içlerinde doktor ve eczacıların da bulunduğu toplam 13 kişi tutuklanmıştı
 


 

 

25/09/2023 13:08
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TAGS: lefke, çöp, sahte reçete
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