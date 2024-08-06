Lefke’de erkenci zeytin 19 Ağustos, yerli zeytin hasadı 2 Eylül’de

Lefke ilçesinde harnup hasadı dün başladı, erkenci zeytin hasadı 19 Ağustos, yerli zeytin hasadı ise 2 Eylül’de başlayacak.

Lefke Kaymakamlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, belirtilen tarihlerden önce harnup, erkenci zeytin ve yerli zeytin toplayan kişiler hakkında yasal işlem başlatılacak.