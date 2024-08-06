Lefke’de erkenci zeytin 19 Ağustos, yerli zeytin hasadı 2 Eylül’de

Lefke ilçesinde harnup hasadı dün başladı, erkenci zeytin hasadı 19 Ağustos, yerli zeytin hasadı ise 2 Eylül’de başlayacak.

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06/08/2024

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Lefke’de erkenci zeytin 19 Ağustos, yerli zeytin hasadı 2 Eylül’de

Lefke ilçesinde harnup hasadı dün başladı, erkenci zeytin hasadı 19 Ağustos, yerli zeytin hasadı ise 2 Eylül’de başlayacak.

Lefke Kaymakamlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, belirtilen tarihlerden önce harnup, erkenci zeytin ve yerli zeytin toplayan kişiler hakkında yasal işlem başlatılacak.

06/08/2024 11:12
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TAGS: Lefke
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