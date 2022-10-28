Lefke'de ''Hurma Festivali'' düzenleniyor

13. Lefke Hurma Festivali 6 Kasım’da yapılacak.

Lefke Turizm Derneği ile Lefke Belediyesi iş birliğiyle bu yıl 13’üncüsü düzenlenecek festival, Avrupa Birliği’nin “İki Toplumlu Diyaloğu Geliştirme Projesi” desteğiyle 6 Kasım Pazar günü 09.30 – 18.00 saatleri arasında Lefke çarşı merkezinde yer alacak.

Çok sayıda etkinliğin düzenleneceği festivalde tematik stant kurulacak, rehber eşliğinde tanıtım turları, doğa yürüyüşleri gerçekleştirilecek, iki toplumlu konserler verilecek, kültürel sunumlar ve sanatsal sergiler olacak.

13. Lefke Hurma Festivalinde AKDER Halk Dansları Ekibi, Yedidalga İlkokulu Müzik Grubu, Lefke Belediyesi Çocuk Orkestrası, iki toplumlu Lets Sing Together Grubu, Kıbrıs Havaları Derneği, Lefke Kültür ve Sanat Derneği Korosu, Grup Baria, Oral Timel Grubu ve Arda Gündüz sahne alacak.

Lefke Hurma Festivali, üreteni destekleme, kırsal bölgeye ilgiyi artırma amacıyla düzenleniyor.

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28/10/2022 11:03