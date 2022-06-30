Lefke’de Kadın Üretici Pazarı Kuruluyor…

Cittaslow Lefke sınırları içerisinde faaliyet gösteren küçük ölçekli üretici kadın gruplarının bir araya gelerek, oluşturdukları Kadın İnisiyatifi pazar günü bölgeye özgü tarımsal ürünler, macunlar, reçeller ve Kıbrıs kültürüne ait el işlerini satışa sunacağı Lefke Cittaslow Kadın Üreticiler Pazarı kuruyor.

2014 yılından beri Lefke ve köylerinde üretilen ürünlerin tanıtılması, pazarlanması ve markalaşması ile ilgili çalışmalar ve eğitimler düzenleyen Lefke Belediyesi'nin desteğiyle Yedidalga Halk Plajı’nda yapılacak pazarın, her ayın ilk pazarı günü organize edilmesi planlanıyor.

Ziyaretçilerine Lefke ve köylerine özgü tarımsal ürünler, macunlar, reçeller ve Kıbrıs Kültürüne ait el işlerini sunacak.

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Göreve geldiğimiz günden itibaren, ekonomik refahın ancak eğitimle mümkün olduğunu sunmaktayız. Bu kapsamda da bölgemizin mevcut kaynaklarını ve potansiyelinin de farkında olarak çeşitli çalışmalar ve projeler geliştirilmiştir. Projeler kapsamında uzmanlar tarafından markalaşma, pazarlama gibi eğitimlerin yanında ulusal ve uluslararası festivallere katılımın sağlanması ile üreticilerimizin görünür olmasına katkı sağlanmıştır. Günümüzde üretimden vazgeçmeyen ve ürettiği ürünler ile biz burdayız diyerek bir araya gelen üretken kadınlarımızın farklı oluşumlar ile ülkenin ilk kadın kooperatifini kurmaları, kadın insiyatiflerinin ve derneklerinin bir araya gelerek kadın üretiminin ekonomiye katılmasının teşviki için üretici pazarları kurma noktasındaki talepleri bizleri gururlandırmak ve bu konudaki inancımızın artmasına sebep olmaktadır. Ülkenin üretim kanallarının yok olma noktasına geldiği ve üretici gruplarının gün geçtikçe üretimden vazgeçtiğini gözlemlerken, Lefke ve Köylerinde bu tür birliktelikler ile üretimden kopmayan ve üretilen ürünlere sahip çıkarak Pazar bulmaya çalışan tüm örnek kadınlarımıza elimizden geldiğince desteklerimizin devam edecektir. Bu Pazar herkesi Lefke Cittaslow Üreten Kadınlar Pazarına bekliyoruz.”

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30/06/2022 13:45