Lefke'de Mehmet Akif Caddesi üzerinde bu akşam 2 aracın karıştığı kazada biri çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar, kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, bugün saat 18.30 sıralarında meydana geldi.

Veysel Cengiz (E-26) yönetimindeki 33 AAV 008 plakalı araç ile seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiğinde dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Mehmet Yürün (E-35) yönetimindeki LV 811 plakalı araç ile çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ile 33 AAV 008 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Büşra Arkan (K-23) ve LV 811 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Gamze Avcı Yürün (K-26) ve Bade Yürün (K-2) Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Soruşturma devam etmektedir.

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05/04/2023 19:29