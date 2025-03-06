Lefke’de pazar günü orkide yürüyüşü var...

Denizli- Gemikonağı Kalkındırma Derneği’nin düzenlediği 13’üncü “Geleneksel Orkide Gözlem Yürüyüşü” pazar günü yapılacak.

Denizli- Gemikonağı Kalkındırma Derneği Başkanı M. Türkay Fotalı’nın açıklamasına göre, yürüyüş derneğin yönetim kurulu üyelerinden olan, Türkiye’deki 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden Bahar ve Ulaş Hüssam çifti anısına düzenlenecek.

Ücretsiz olacak, katılanlara belge de verilecek 6,7 kilometrelik yürüyüşte orkideler de gözlemlenebilecek.

Etkinliğe katılmak isteyenler saat 09.00’da Lefke Avrupa Üniversitesi’nde (LAÜ) toplanacak, konuşmalarla folklor gösterisinin ardından saat 10.00’da yürüyüşe geçilecek.