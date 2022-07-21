Lefke'de, Semih ve Yılmaz'a izin çıkmadı

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21/07/2022

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Lefke'de, Semih ve Yılmaz'a izin çıkmadı

Lefke'de hareketli günler yaşanıyor. Adnan Doğruyol başkanlığındaki yönetim Kemal Yürekli ile anlaşırken kadro planlaması da yapıyor.

 Geçtiğimiz sezonki kadrosundan kaleci Mehmet Özeralp ile Kasım Tağman'ın ayrılmasından sonra futbolcularına gelen teklifler de görüşülüyor.

 Semih Ünaldı'yı önce Cihangir'in ardından da M. Değirmenlik'in ısrarla istemesine rağmen iddialı ekip olma adına takımda tutulması düşünülüyor. Semih'le geçtiğimiz sezon iki yıllık anlaşma yapıldığı ve takımda kalması konusunda ısrarcı olunacağı açıklandı.

 M. Değirmenlik'in transfer listesinde olan diğer isim Yılmaz Şipal'in de kadroda tutulması konusunda yönetimin kararı olduğu belirtildi.

21/07/2022 19:03
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TAGS: Lefke’de, Semih ve Yılmaz’a izin çıkmadı
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