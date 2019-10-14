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Lefke'de Solkanat İstifa Etti

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Lefke’de dün sahasında Binatlı karşısında alınan 4-0’lık mağlubiyet sonrasında teknik direktör Mehmet Solkanat görevinden istifa etti.

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14/10/2019

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Lefke'de Solkanat İstifa Etti

Binatlı maçı sonrası soyunma odasında sporcularına istifasını açıklayan tecrübeli teknik adam özellikle içi sahada Lefke’nin en kötü sezonunu yaşadığını söyledi.

Geride kalan 5 haftada sadece 2 puan alan Lefke’de takımın önünü açmak için görevinden istifa eden Mehmet Solkanat’ın yerine kimin geleceği konusunda ise görüşmelerin bugün başlayacağı öğrenildi.

14/10/2019 09:33
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TAGS: mehmet solkanat, lefke, istifa, haber kıbrıs
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