Lefke'de Solkanat İstifa Etti

Binatlı maçı sonrası soyunma odasında sporcularına istifasını açıklayan tecrübeli teknik adam özellikle içi sahada Lefke’nin en kötü sezonunu yaşadığını söyledi.

Geride kalan 5 haftada sadece 2 puan alan Lefke’de takımın önünü açmak için görevinden istifa eden Mehmet Solkanat’ın yerine kimin geleceği konusunda ise görüşmelerin bugün başlayacağı öğrenildi.

14/10/2019 09:33