Lefke'de Trafik Kontrolünde İlginç Olay

Lefke'de, Tüfekçi Çemberi'nde 23 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleşen bir trafik kontrolü sırasında, polis tarafından ilginç bir olay tespit edildi. T.H.B. (E-25) isimli şahsın, işlemiş olduğu trafik suçundan dolayı rapor edilmesi gerektiği esnada, kendisini başka bir kişi olarak tanıtarak başkasının kimliğini kullanarak trafik cezası yazılmasını sağladığı belirlendi.

Görevli polis memurları, trafik kontrolü sırasında yaşanan bu tuhaf durumu fark ederek T.H.B.'yi başka bir kişiymiş gibi davranırken yakaladı. T.H.B. isimli şahıs, tutuklandı. Olayla ilgil soruşturma devam ediyor.