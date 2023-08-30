Lefke'de yüksek gerilim hattı koptu, yangın çıktı

Lefke'de dün saat 13.50'de meydana gelen olayda, Mehmet Behaettin Sokak üzerindeki yüksek gerilim hattının kopması sonucu yere düşen kıvılcımlar, kuru otların tutuşmasına yol açarak yangın çıkardı. Yangın, hızla büyüyerek yayıldı. İtfaiye ekiplerinin çabaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının meydana geldiği bölgedeki iki dönümlük arazi içerisinde bulunan kuru otlar, dört meyve ağacı, bir adet cemile çiçeği, dört adet zeytin ağacı ve bir çam ağacı yanarak zarar gördü. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangının daha fazla yayılması önlendi.

Soruşturma devam ediyor.

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